Haber Giriş: 31.12.2019 - 16:13,
Trabzonspor'da bir ilk! Ünal Karaman'ın ardından...
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılığının ardından hiçbir futbolcunun veda paylaşımı yapmaması dikkat çekmişti...
Ünal Karaman'ın vedasının ardından Trabzonspor'da paylaşımda bulunan ilk futbolcu Hüseyin Türkmen oldu.
Hüseyin Türkmen, kendisini A takıma çıkartan Ünal Karaman hakkında Instagram'dan bir paylaşımda bulundu.
Genç futbolcunun paylaşımı şu şekilde;
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