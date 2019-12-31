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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2019 - 16:13,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da bir ilk! Ünal Karaman'ın ardından...

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Trabzonspor'da bir ilk! Ünal Karaman'ın ardından...

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılığının ardından hiçbir futbolcunun veda paylaşımı yapmaması dikkat çekmişti...

Ünal Karaman'ın vedasının ardından Trabzonspor'da paylaşımda bulunan ilk futbolcu Hüseyin Türkmen oldu.

Hüseyin Türkmen, kendisini A takıma çıkartan Ünal Karaman hakkında Instagram'dan bir paylaşımda bulundu.

Genç futbolcunun paylaşımı şu şekilde;

Trabzonsporda bir ilk Ünal Karamanın ardından...

Trabzonsporda bir ilk Ünal Karamanın ardından...

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