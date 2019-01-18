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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
18.01.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da basketbol altyapı faaliyetleri başladı

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Trabzonspor'da basketbol altyapı faaliyetleri başladı

Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, basketbol altyapı faaliyetlerini başlattıklarını bildirdi.

Hayırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp olarak basketbola büyük önem verdiklerini belirterek, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin katılımıyla 20 Ocak Pazar günü organize edilecek törenle altyapı faaliyetlerinin start alacağını ifade etti.

Amatör branşlar koordinatörlüğüne bağlı olarak bu branşta Engin Kamber'in idari sorumlu, Osman Ekici'nin ise başantrenör olarak görev yapacağını aktaran Hayırlıoğlu, Can Çuvalcıoğlu, Yılmaz Karaosmanoğlu ve Mert Yeniçeri'nin de yardımcı antrenörlüğe getirildiğini vurguladı.

Hayırlıoğlu, kısa sürede oluşturulacak takımlarla bölgesel liglerde faaliyet göstereceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Altyapımızda 120 sporcumuz bulunuyor. Oluşturacağımız kadrolarla 10, 12, 14, 16 ve 18 yaş altı kategorilerinde müsabakalara katılacağız. Bu takımlarımızın kulübümüzün marka değerine yakışır şekilde mücadele edip, güzel sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz."

Basketbol okulu faaliyetlerinin de başlayacağına işaret eden Hayırlıoğlu, "26 Ocak'ta başlayacak basketbol okulumuza 6-16 yaşlarındaki çocuklar katılabilecek. Bu okul yıl boyunca devam edecek ve sene sonunda yetenekli sporcular kulübümüzün bünyesine dahil edilecektir." ifadelerini kullandı. 

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