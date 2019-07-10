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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.07.2019 - 17:55, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, forma satışı yaptı

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Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, forma satışı yaptı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarlara forma satışı yapıp, imza dağıttı. TS Club Sadri Şener Mağazası'nda gerçekleştirilen etkinliğe taraftarların ilgisi yüksek olurken, başkan Ağaoğlu, kasada durup tek tek satışını yaptığı formalara imza da attı.

Ağaoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yürürlüğe giren yeni lisans yönetmenliği ve UEFA'nın finansal fair-play kuralları içerisinde kalmaları gerektiğini belirterek, "Bunun için gerekiyorsa başkan forma da kombine de satacak." dedi.

"Bu dar boğazdan çıkmamız lazım." ifadesini kullanan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabaca bir hesap yaptım. Geçmiş iki dönemde transferlere ödediğimiz para 110 milyon avro civarında. Bizim ödediğimiz para zaten ortada. İki transfer döneminde daha 10 milyon avroyu bulmadı. Yatırımların önemli bir bölümü genç oyunculara. İhtiyaç olan mevkilerde sadece nokta transferler, onların da maliyetleri kesinlikle kulüp bütçesini sarsmayacak şekilde olacak. Bin avro ile 3 gün öğlen yemeği çıkartırız. Kulüp adına her kuruşun önemi var. Bize bu camianın yüklemiş olduğu bir sorumluluk."

Ağaoğlu, bütün harcamaları camia adına yaptıklarını vurgulayarak, "Buradaki insanlar aile bütçelerinden, okul harçlıklarından para artırarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorlar. İnsanların bu kadar fedakarlıkta bulunduğu yerde, bırakalım UEFA'yı, lisans talimatını ve yeniden yapılandırmayı, insan olarak bu paraları savurmak gibi bir lüksümüz yok. Burada hep birlikteyiz. Kulübü yönetecek arkadaşların bu disipline alışması, bu disiplin içinde çalışması ve bütünleşmesi lazım. Ben onların sadece bu taraftaki temsilcisiyim." diye konuştu.

"19 yaş altına kontenjan sağlanacak"

Bordo-mavili kulübün başkanı, 21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılmasının ardından genç oyuncuları oynatmak için yeni bir lig kurulmasına yönelik yaptıkları başvuruyla ilgili, şunları söyledi:

"Yüzde yüz istediğimizi elde edemedik ama bu sene için iyi bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Gençlerin çalışması 19 yaş altı kategorisi içinde devam edecek. Orada belirli sayıda kontenjan ayrılıyor. 2002 doğumlular alt sınır oluyor. Üst tarafta 22 yaş sınır var. Orada 8 oyunculuk bir kontenjan sağlanacak. En son görüşmemiz oydu. Herhalde o paralelde bir karar alınacak. Bu bizim tam istediğimiz şey de değil. Elimizde o yaş grubunda üst düzey çok oyuncumuz var. Onlara bir şekilde maç oynatmamız lazım. Oradan da oyuncuları A takıma gönderme imkanı tanınacak. Öyle tahmin ediyorum ki bir hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu bunun yönetmeliğini uygulamaya koyup, kamuoyu ile paylaşacak."

Başkan Ağaoğlu, daha sonra kombine kart satışı da gerçekleştireceğini sözlerine ekledi. 

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