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Trabzonspor'da başkan adayı gösterilen o isimden açıklama

Trabzonspor'da güne damga vuran isim Soner Yılmaz oldu. Kulüp Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın kendisi gibi iş adamı olan ve özellikle otelcilik sektöründe başarılı bir süreç geçiren Soner Yılmaz'ın, yine babasının yolundan giderek Trabzonspor Başkanlığı'na hazırlandığı ileri sürüldü.

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Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz ise konuyla ilgili olarak ilk açıklamayı AJANSSPOR'a yaptı.

İşte o açıklama:

Trabzonsporda başkan adayı gösterilen o isimden açıklama

 

"Ben 3. kuşağım ve Yılmaz Ailesi Trabzonspor'a asla zarar vermez. Şimdi ortada kongre gündemi yokken bizim de ortaya çıkıp takımın kafasını karıştıracak halimiz yok. Başkan Muharrem Usta devam ediyor ve bizim de kendisine destek olmamız lazım"

Trabzonsporda başkan adayı gösterilen o isimden açıklama

 

"Sanırım bu iddialar, bizim her zaman ki kulüple ilgilenmemizden ve yine her zamanki gibi kulübün borcunu-alacağını sormamızdan kaynaklanıyor. Ama bu yeni birşey değil. Biz Trabzonsporumuz ile her zaman yakından ilgileniyoruz."

Trabzonsporda başkan adayı gösterilen o isimden açıklama

 

"Günü geldiğinde, şartlar oluştuğunda, bakarız ve Trabzonspor'a faydalı olacaksak elimizi taşın altına koyarız. Trabzonspor ile biz her zaman zaten yakından ilgileniyoruz. Ama bugün için mevcut başkanımıza destek olmalıyız ve bunu her şeyden önce Trabzonspor için yapmalıyız." (Ajansspor)

Trabzonsporda başkan adayı gösterilen o isimden açıklama

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