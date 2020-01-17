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Haber Giriş: 17.01.2020 - 17:59,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da ayrılık! Donis Avdijaj...

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Trabzonspor'da ayrılık! Donis Avdijaj...

Trabzonspor, sezon başında 1+3 yıl sözleşme imzaladıkları Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti!

Onazi'nin sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Trabzonspor İvanildo Fernandes ve Donis Avdijaj'ın da sözleşmeleri feshederek yollarını ayırdı.

Sezon başında kadroya katılan ancak beklenen verim alınamayan iki futbolcu için resmi açıklamaların kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Trabzonsporda ayrılık Donis Avdijaj...

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