Trabzonspor'da ayrılık! Donis Avdijaj...

Onazi'nin sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Trabzonspor İvanildo Fernandes ve Donis Avdijaj'ın da sözleşmeleri feshederek yollarını ayırdı.

Sezon başında kadroya katılan ancak beklenen verim alınamayan iki futbolcu için resmi açıklamaların kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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