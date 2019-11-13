Trabzonspor'da Avdijaj'a 6 hafta süre
Trabzonspor’un yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Donis Avdijaj kredisini tüketiyor.
Avdijaj bordo mavili formayla bu sezon 2 kulvarda toplam 13 maçta şans buldu. Ancak Kosovalı futbolcu beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Bu periyotta, 1 gol atıp, 1 asist yaptı.
Devre arasına kadarki 6 haftalık periyot, Avdijaj’ın kaderini belirleyecek. Teknik direktör Ünal Karaman’ın ısrarla şans verdiği genç kanat kendini gösteremezse, Ocak ayında gönderilecek.
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