Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları devam ediyor!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Onazi katılmadı, Pereira ise takımdan ayrı koştu.
Antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada maç oynandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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