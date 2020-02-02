Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un boşu yok!

Norveçli futbolcu dün takımının ilk golünü atarken, bu sezon bordo mavili formayla resmi maçlardaki gol sayısını 19’a çıkardı.

Bu gollerin 16’sı ligde geldi. Sörloth 6 da asist yaptı. Genç oyuncu ligde son 4 lig maçında da gol attı.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!