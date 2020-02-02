Haber Giriş: 02.02.2020 - 07:00,
Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un boşu yok!
Trabzonspor'da sezonun flaş ismi Alexander Sörloth dünü de boş geçmedi.
Norveçli futbolcu dün takımının ilk golünü atarken, bu sezon bordo mavili formayla resmi maçlardaki gol sayısını 19’a çıkardı.
Bu gollerin 16’sı ligde geldi. Sörloth 6 da asist yaptı. Genç oyuncu ligde son 4 lig maçında da gol attı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle