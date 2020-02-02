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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un boşu yok!

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Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un boşu yok!

Trabzonspor'da sezonun flaş ismi Alexander Sörloth dünü de boş geçmedi.

Norveçli futbolcu dün takımının ilk golünü atarken, bu sezon bordo mavili formayla resmi maçlardaki gol sayısını 19’a çıkardı.

Bu gollerin 16’sı ligde geldi. Sörloth 6 da asist yaptı. Genç oyuncu ligde son 4 lig maçında da gol attı.

Trabzonsporda Alexander Sörlothun boşu yok

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