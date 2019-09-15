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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Alexander Sörloth fark attı

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Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni oyunculardan sadece 7'si maçlarda süre alabilirdi. Norveçli golcü Sörloth 7 maçta 506 dakika oynayıp 3 gol attı. Genç yıldızı 180'er dakika oynayan Campi ve Fernandes izledi.

Transferde 15 oyuncuyu renklerine katan Trabzonspor'da, İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralanan AlexanderSörloth, Bordo-Mavili formayı en çok giyen yeni futbolcu oldu.

Norveçli 1.95 metre boyundaki santrfor, 7 maçta 506 dakika süre aldı. Attığı 3 golle takımına ilk 3 maçta katkı veren Sörloth sonraki 4 maçta ise suskun kaldı. Sörloth'u iki maçta oynayıp 180'er dakika sahada kalan stoperler Gaston Campi ile Ivanildo Fernandes izledi. Obi Mikel 5 maçta 160, Yusuf Sarı ise 6 maçta 134 dakika oynadı.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. kez
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. kez

8 OYUNCU HİÇ FORMA GİYMEDİ

Doğan Erdoğan 71 dakika, Avdijaj81 dakika oynama şansı bulurken, kaleci Erce Kardeşler, Daniel Sturrridge, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Andusic, Atakan Gündüz, Taha Tunç ve Salih Kavrazlı henüz Bordo Mavili formayı giyemedi. Bu arada Sörloth, Gençlerbirliği maçıyla suskunluğunu bozacağına ve gol atacağına dair söz verdi.

Trabzonsporda Alexander Sörloth fark attı

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Trabzonsporda Alexander Sörloth fark attı

 

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