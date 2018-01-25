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Trabzonspor'da alarm! Burak Yılmaz...

Trabzonspor'da pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak olan zorlu 90 dakikanın çalışmaları sürerken tüm gözler Burak Yılmaz’a çevrilmiş durumda...

Hürriyet Haber
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Bordo-Mavililer’in dün yapılan idmanına sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Castillo, Filip Novak, Mustafa Akbaş katılmadı. Tomas Hubocan babasının by-pass ameliyatı olması sebebiyle ülkesi Slovakya’ya gitti. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'un haberine göre, bordo-mavili sağlık heyeti golcü Burak’ın maça yetişmesi için adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Sağlık kurulundan gelen bilgiye göre sakatlığı bulunan Burak’ın Fenerbahçe mücadelesinde oynaması bekleniyor.

TEDAVİLER SÜRÜYOR
Burak Yılmaz’ın yanı sıra Trabzon’da Novak’ın da hafif sakatlığı bulunurken oyuncunun Fenerbahçe mücadelesine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Sakatlığı bulunan Castillo ve Mustafa Akbaş’ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Bordo-Mavililer sabah antrenmanına kondisyon antrenmanıyla başlarken antrenmanın devamında bol bol şut çalıştı.

TrabzonsporAnadolu Kulüpleri

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