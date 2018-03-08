Trabzonspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Castillo, Durica, Bero katılmazken, N'Doye ve Abdülkadir Ömür kondisyon salonunda çalıştı.
Teknik direktör Çalımbay, antrenman öncesi futbolcularla yaklaşık 10 dakikalık bir toplantı yaptı.
Toplantının ardından başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı ve yarı sahada çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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