Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a sürpriz transfer teklifleri
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdulkadir Parmak hakkında son dakika transfer açıklaması geldi.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuya transfer teklifleri geldi.
adyospor'a konuşan Abdulkadir Parmak'ın menajeri Burak Denizli, "Abdulkadir Parmak bu sezon önemli bir çıkış yakaladı. Abdulkadir için Hollanda Ligi ve Bundesliga'dan teklifler var. Trabzonspor'la sözleşmesi devam ediyor. Geleceğiyle ilgili tasarruf Trabzonspor'a aittir. Abdulkadir için şu anda bonservis bedeli belirlenmedi" dedi.
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