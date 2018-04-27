Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür'ün Antalya'da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu, antrenmanda takımla birlikte çalışan Burak Yılmaz'ın durumunun ise henüz tam netlik kazanmadığı belirtildi. Öte yandan Antalya maçının başlama saati 16:00'dan 19:00'a alındı.
SABAH
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