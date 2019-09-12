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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.09.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür başarılı bir operasyon geçirdi

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Sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Abdülkadir'in 4 ile 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bordo kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Abdülkadir Ömür’ün başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya’da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır” dedi.

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Tedavinin bir süre Almanya’da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven, “Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya’da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon’a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir” dedi.

Ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür’ü Almanya’da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Trabzonsporda Abdülkadir Ömür başarılı bir operasyon geçirdi

 

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