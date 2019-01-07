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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
07.01.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da Abdülkadir değerine değer katıyor

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Trabzonspor’da Abdülkadir değerine değer katıyor

Trabzonspor'da 8 oyuncu mevcut piyasa değerini yükseltti, 8 isim değer kaybı yaşadı, 10 oyuncu ise piyasa değerini korudu.

Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk yarısında performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, 29 Mayıs 2018 tarihinden bugüne değerini 2 milyon Euro artırarak 10 milyon Euro'ya yükseltti. Takımın piyasa değeri en yüksek olan oyuncusu Yusuf Yazıcı ise 1 milyon Euro'luk bir değer kaybı yaşayarak 11 milyon Euro'ya geriledi. Yaşanan artış ve düşüş sonrası diğer oyuncularla karşılaştırıldığında, bu iki oyuncu yine takımlarının piyasa değeri en yüksek iki oyuncusu konumunda yer aldı.

EN ÇOK DEĞER KAZANANI ABDÜLKADİR ÖMÜR

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta Ocak ayında yapılan son güncellemeye göre bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 350 bin Euro'dan 750 bin Euro'ya, ilk kez değerlendirme yapılan Muzaffer Cem Kablan 50 bin Euro'ya, Zargo Toure 1 milyon Euro'dan 1,25 milyon Euro'ya, Hüseyin Türkmen 50 bin Euro'dan 600 bin Euro'ya, Filip Novak 2 milyon Euro'dan 2,6 milyon Euro'ya, Abdülkadir Ömür 8 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya, Hugo Rodallega 800 bin Euro'dan 900 bin Euro'ya, Caleb Ekuban ise değerini 500 bin Euro'dan 700 bin Euro'ya yükseltti.

EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN KUCKA

Trabzonspor'da en çok değer kaybeden isim ise Juraj Kucka oldu. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak'ın piyasa değeri 2,5 milyon Euro'dan 1,5 milyon Euro'ya, Luis Ibanez'in 350 bin Euro'dan 250 bin Euro'ya, Joao Pereira'nın 1 milyon Euro'dan 800 bin Euro'ya, Kamil Ahmet Çörekçi'nin 500 bin Euro'dan 400 bin Euro'ya, Juraj Kucka'nın 3,75 milyon Euro'dan 2,5 milyon Euro'ya, Yusuf Yazıcının 12 milyon Euro'dan 11 milyon Euro'ya, Vahid Amirinin 1,20 milyon Euro'dan 900 bin Euro'ya ve kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın değeri ise 1,75 milyon Euro'dan 1,1 milyon Euro'ya geriledi.

10 İSİMİN DEĞERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Trabzonspor'da Arda Akbulut, Majid Hosseini, Abdurrahim Dursun, Semih Karadeniz, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Jose Sosa, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak ile Anthony Nwakaeme'nin ise mevcut değerlerinde değişiklik olmadı.

ADO DEN HAAG MAÇI YARIN

Bu arada ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, devre arası kamp çalışmaları kapsamında yarın Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından ADO Den Haag ile hazırlık maçı oynayacak. Belek Calista Sports Center'da oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

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