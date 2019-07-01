Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni
GeriFutbol Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
01.07.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni

Trabzonspor'da pilot takım 1461 Trabzon ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başkan yardımcısı Emin Kahraman ile yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende, Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç, Sertan İrkilmez, Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, İsmail Karakaş, Azat Kuçkar, Talha Reşat Bulut ve Mert Kurt ile resmi sözleşme imzalandı.

1461 Trabzon'dan takıma katılan Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, Mert Kurt, İsmail Karakaş ve Azat Kuçkar ile 3'er yıllık, altyapıdan Talha Reşat Bulut, Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç ve Sertan İrkilmez ile ise 5'er yıllık mukavele yapıldı.

Trabzonsporda 9 genç futbolcu için imza töreni

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Emin Kahraman, çok güvendikleri, birbirinden yetenekli 9 futbolcuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Bazı arkadaşlarımız altyapımızda, bazıları ise 1461 Trabzon'da yine Trabzonspor'umuz için mücadele ediyorlardı. Şimdi onlar için yeni bir dönem başlıyor. İnşallah çok çalışacak, çok dinleyecek, güçlenerek Trabzonspor'umuzun başarısı için ter dökecekler. Hem camiamız hem de genç futbolcularımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonsporda 9 genç futbolcu için imza töreni

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni
Adana Demirspor Gambiyalı Mustapha Carayol'u kadrosuna kattı
Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te
Jimmy Durmaz Galatasaray için İstanbul'a geldi