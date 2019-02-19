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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.02.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da 5 oyuncu altyapıya gönderildi

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Trabzonspor’da 5 oyuncu altyapıya gönderildi

Trabzonspor’da A takım forması ile fazla forma şansı bulamayan 5 genç oyuncu yeniden altyapıya gönderildi.

Bordo-mavililerde altyapıdan kadroya dahil edilen ve bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan genç oyuncular Berkay Sefa Kara, Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Behlül Aydın ile Oğuzhan Açıl yeniden altyapıya gönderildi. Bugün yapılan antrenmanda da takımla birlikte çalışmalarda yer almayan bu 5 oyuncunun zaman zaman yeniden A takım ile antrenmanlara çıkabilecekleri kaydedildi.

Genç oyunculardan Berkay Sefa Kara son olarak iki gün önce oynanan Alanyaspor karşılaşmasının 80. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

SİİRT VALİSİ ATİK’TEN KULÜBÜMÜZE ZİYARET

Bu arada Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bugün Trabzonspor kulübünü ziyaret etti. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın forma hediye ettiği Vali Atik, daha sonra oyuncularla bir araya geldi. Vali Ali Fuat Atik bordo-mavili takıma bundan sonraki süreçte başarılar dilerken, Teknik direktör Karaman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Atik’e teşekkürlerini iletti.

Trabzonspor antrenmanında sakatlık şoku...

Filip Novak antrenmanı yarıda bıraktıTrabzonsporu futbolcu Filip Novak, sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.
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