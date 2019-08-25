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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
25.08.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da 40 milyonluk kar! Daniel Sturridge...

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Başkan yardımcısı Doğan, “16 futbolcu aldık 71.8 milyon TL ödedik. Sadece Yusuf’tan 110.25 milyon TL kazandık...” dedi. Öte yandan Fırtına'nın yıldız transferi Daniel Sturridge dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulübün finansal yapısına uygun transferler yaparak, aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabilecekleri oyuncuları kadrolarına kattıklarını bildirdi. Ertuğrul Doğan transfer dönemini 40 milyon TL civarında karla kapattıklarını da söylmedi.

​TOPLAM MALİYET 71.8 MİLYON TL
Doğan şöyle devam etti: Ödediğimiz bonservis, kiralama ve imza bedeli 30 milyon 48 bin lira. Kadromuza katılan oyuncuların bu sezonki maaş ücretlerinin toplamı 41 milyon 728 bin 400 TL.

GÖNDERİLENLER RAKAMA DAHİL DEĞİL
Yusuf Yazıcı'nın transferinden 110 milyon 250 bin lira gelir elde ettik. Transferlerde 40 milyon TL fazlamız var. Ayrıca yolları ayırdığımız 8 oyuncumuz için bu yıl 39 milyon 800 bin lira maliyetten kurtulduk.

​TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA
Trabzonspor taraftarı yeni transfer Daniel Sturridge'i karşılamak için Trabzon Havalimanı'na akın etti. Bordo-Mavili taraftarlar İngiliz futbolcuyu coşku ile karşıladı. Sturridge de kendisine gösterilen ilgiye alkışla karşılık verdi.

DANİEL STURRİDGE TRABZON'DA
Fırtına'nın yıldız transferi Daniel Sturridge dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Trabzonspor atkısı ile objektiflere poz verdi. Sturridge 26 kez İngiltere Milli Takım forması giydi.

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Trabzonsporda 40 milyonluk kar Daniel Sturridge...

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