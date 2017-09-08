Trabzonspor'da 2 ayrılık

Trabzonspor Yusuf Erdoğan ile Ibanez'i takımdan gönderdi. Yusuf Erdoğan 1 milyon Euro karşılığından Bursaspor'a transfer olurken, Luiz Ezequiel Ibanez Karabükspor'a kiralandı.
Konu hakkında şu açıklamalar yapıldı:
Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Bursaspor kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR+KDV ödeyecektir.
Profesyonel Futbolcumuz Luiz Ezequiel Ibanez'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Kardemir Karabükspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.