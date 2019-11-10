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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.11.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da 16 maç sonra bir ilk!

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Trabzonspor'da 16 maç sonra bir ilk!

Trabzonspor, ligde 16 maç sonra gol yemedi. En son geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeyen Karadeniz ekibi, uzun bir aradan sonra Aytemiz Alanyaspor maçında kalesini gole kapattı.

Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 2 hafta aranın ardından kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Ligde 9. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıktan sonra 10. haftada Göztepe'ye sahasında 1-0 kaybeden bordo-mavililer, 11. haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor karşısında kritik bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Abdulkadir Parmak'ın kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Hosseini kaydetti.

Trabzonspor, ligde puanını 19'a yükseltirken Aytemiz Alanyaspor da 19 puanda kaldı

Aytemiz Alanyaspor, liderliği devretti

Trabzonspor yenilgisiyle Aytemiz Alanyaspor, liderlikten oldu.Ligin 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan Akdeniz temsilcisi, 11. haftada liderlik koltuğundan indi.

Hosseini'den ilk gol

Trabzonspor'da galibiyet golünü atan İranlı futbolcu Majid Hosseini, bordo-mavili takımda ligdeki ilk golünü attı.

Geçen sezon başında bordo-mavili takıma gelen Hosseini, mücadelenin 82. dakikasında da bir penaltı atışından yararlanamadı.

İki oyuncu kart cezalısı

Trabzonspor'da sarı kart gören Uğurcan Çakır, cezalı duruma düştü. Bordo-mavili takımın kalecisi, ligde 12. haftada MKE Ankaragücü ile yapılacak karşılaşmada görev alamayacak. Karşılaşmada kırmızı kart gören Abdulkadir Parmak da Ankaragücü maçında forma giyemeyecek bir başka isim oldu.

16 maç sonra gol yemedi

Trabzonspor, ligde 16 maç sonra gol yemedi. En son geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeyen Karadeniz ekibi, uzun bir aradan sonra Aytemiz Alanyaspor maçında kalesini gole kapattı.

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