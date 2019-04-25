Trabzonspor’da 13 kişiyle yollar ayrıldı
Trabzonspor, 13 kulüp personeliyle yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor’da Fenerbahçe hazırlıkları devam ederken, diğer yandan yönetim 13 kulüp personeliyle yollarını ayırdı.
61saat'in haberine göre; geçtiğimiz hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında kulübün personelinin fazlalığı gündeme gelmişti.
Yapılan incelemeler sonucunda Bordo Mavili yönetim kurulu 13 personelle yolların ayrılmasına karar verip kişilere tebligat gönderdi.
347 personeli bulunan Bordo Mavililer de işten çıkarmaların devam etmesi bekleniyor.
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Bordo-Mavili ekip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını anlamlı bir hareketle kutladı.
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