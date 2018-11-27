Trabzonspor'da 10 Türk'ün 9'u altyapıdan!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da 10 Türk'ün 9'u altyapıdan!
GeriFutbol Trabzonspor'da 10 Türk'ün 9'u altyapıdan!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
27.11.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da 10 Türk'ün 9'u altyapıdan!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da 10 Türk'ün 9'u altyapıdan!

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da maçın 21 kişilik kadrosunda 10 Türk oyuncu yer aldı, bunların 9'u bordo-mavili takımın altyapısından yetişmiş isimlerden oluştu.

Son dönemde altyapıya önem veren ve A takıma alınan genç oyuncularla bunun meyvelerini toplayan Trabzonspor'da, Fenerbahçe ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda 10 Türk oyuncu yer aldı, bunların 9'u bordo-mavili takımın altyapısından yetişmiş isimlerden oluştu.

Söz konusu karşılaşmaya ilk 11’de 4 Türk ve 7 yabancı oyuncu ile başlayan Trabzonspor’da kalede görev yapan Uğurcan Çakır, stoperde Hüseyin Türkmen, hücum hattında ise Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür altyapısından yetişen oyuncular oldu.

OLCAY HARİÇ KULÜBEDEKİ YERLİLER DE ALTYAPIDAN

Ayrıca Fenerbahçe maçında kulübede oturan Türk oyunculardan Olcay Şahan hariç Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru da bordo-mavili takımın altyapısından yetişirken, bu oyuncular arasında Batuhan da 84'üncü dakikada oyuna girerek forma şansı buldu.

Trabzonspor'un kayıtlı 27 kişilik oyuncu kadrosunda 13 yabancı ve 14 yerli isim yer alırken, Onur, Burak, Olcay ve Kamil Ahmet takıma dışarıdan takviye edilen isimler oldu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 454Roma - Real Madrid
    1
    MS1
    2,90
    1495kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

ALTYAPIDAN GELEN TÜM OYUNCULAR SÜRE ALDI

Bu arada Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve A takım kadrosunda yer alan 10 oyuncunun tamamı bu sezon kupa ve lig maçlarında görev yaptı.

Bu oyuncular arasında Abdülkadir Ömür 949 dakika ile en çok süre alan isim olurken, onu 652 dakika ile Yusuf Yazıcı, 360 dakika ile Mustafa Akbaş, 217 dakika ile Hüseyin Türkmen, 180 dakika ile Uğurcan Çakır, 113'er dakika ile Hasan Batuhan Artaslan ve Zeki Yavru, 110 dakika ile Abdülkadir Parmak, 90 dakika ile Murat Cem Akpınar ve 79 dakika ile Semih Karadeniz takip etti.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

5 soruda Güneş Enerjisi yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Keçiörengücü'nden Galatasaray açıklaması...

Roma Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester takımları Devler Ligi'nde zirve aşkına! iddaa'nın bankosu...