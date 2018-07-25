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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.07.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a ziyaret

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Trabzonspor'a ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Türkiye'deki çok önemli futbol takımlarından biri olan Trabzonspor'dan çok şeyler öğrenilebileceğini düşündüğünü söyledi.

Trabzon gezisi kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret eden Kosnett, bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, genel koordinatör Özkan Sümer ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.

Kosnett, spor alanındaki iş birliklerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Haberleri okursanız şu anda Amerika ile Türkiye ilişkilerinin çok kötü olduğu algısına kapılabilirsiniz fakat Türkiye ve Amerika'nın iş birliği yaptığı pek çok alan mevcut. Biz hükümetler ve devletlerle ilişkilerin yanı sıra iş adamları, iş kadınları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birlikleri konularına da ilgi duyuyoruz. Spor da buna dahil edilebilir." dedi. 
Trabzonspor'un, Türkiye'deki çok önemli futbol takımlarından biri olduğunun altını çizen Kosnett, şu değerlendirmede bulundu: 
"Trabzonspor gibi takımlardan çok şeyler öğrenebileceğimizi düşünüyoruz. Sadece Trabzon'da ve Karadeniz Bölgesi'nde değil, birçok yerde taraftarları, destekçileri var. Gözlemlediğim kadarıyla Trabzonspor taraftarı, diğer taraftarlardan daha çok takımlarını sahipleniyor. İletişimde olursak deneyimlerinizden faydalanabiliriz."

"TRABZON İÇİN TRABZONSPOR ÇOK FARKLI BİR DEĞER"

Hacısalihoğlu ise ziyareti dolayısıyla Kosnett'e teşekkür ederek, "Her şehirdeki futbol kulüpleri o şehir için çok önemli bir değerdir ancak Trabzon için Trabzonspor çok farklı bir değer. Üst kimlik, siyaset üstü bir kurum. Trabzon dışında da birçok Trabzonsporlu var. Onları bütünleştirip desteklerini alırsak çok daha iyi işler yapabiliriz." ifadelerini kullandı. 

Türkiye ve Amerika'da futbolu geliştirmek için yapılan çalışmalara ilişkin görüşlerini paylaşan Sümer de futbolun Trabzon şehri için bir hayat tarzı olduğunu aktardı. 

Maslahatgüzar Philip Kosnett, ziyaret anısına Hacısalihoğlu'na plaket verdi.

Hacısalihoğlu ise Kosnett'e Trabzonspor forması ve çeşitli hediyeler sundu. 

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