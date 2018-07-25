Trabzonspor'a yeni sponsor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'a yeni sponsor
GeriFutbol Trabzonspor'a yeni sponsor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
25.07.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a yeni sponsor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonunda giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarındaki giyim sponsorunun, Türkiye’nin erkek giyimdeki öncü markalarından Tween olduğu belirtildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, bünyesinde Damat, Tween ve D'S Damat markalarını barındıran Orka Holding'in Genel Koordinatörü Osman Arar ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Başkanımız 'Modayı bir yaşam tarzı haline getiren, lider bir markayla yeniden bir arada olmak Trabzonsporumuzu güçlendirecektir' sözleriyle anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkanımız ayrıca Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na da teşekkür etti." denildi.

Açıklamada, Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar'ın da "Farklı ülkelerde ve farklı spor dallarındaki sporculara verdiğimiz desteği, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Trabzonspor'a da sağlayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Trabzonspor ve Tween markalarını iki yıl süreyle bir araya getiren anlaşmaya ilişkin imza töreninin, Ağaoğlu ve Orakçıoğlu’nun katılımıyla daha sonra gerçekleştirileceği de kaydedildi.

Trabzonspor, ayrıca VIP Loca kullanım sürelerini üçer yıl daha uzatan Kalyon İnşaat A.Ş ile TAV Havalimanları Holding'e ve Üst Yöneticisi (CEO) Sani Şener’e de göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür etti. (Ajansspor)

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Darüşşafaka Basketol’dan Markel Brown Hamlesi!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu başladı

Hazırlık maçında Bursaspor ve Ümraniyespor karşılaştı..

Egemen Korkmaz, BB Erzurumspor'da