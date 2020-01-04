Trabzonspor'a transfer teklifi yağıyor!

Son yılların en parlak dönemini yaşayan Trabzonspor’un bu çıkışında büyük pay sahibi olan genç futbolcular, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.

Kulübün alt yapısından yetişen Uğurcan, Hüseyin, Serkan, Abdurrahim, Abdulkadir Parmak ve henüz 23 yaşında olan İranlı Majid Hosseini’ye yurt dışından transfer teklifleri geldiği belirtildi.

Ayrıca, takımın tecrübeli isimlerinden Sturridge’in menajerinin de kulübe bir teklif ilettiği kaydedildi. Öte yandan Trabzonspor, Stoke City’den Badou Ndiaye’yi kiraladığını KAP’a bildirdi.

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