Trabzonspor'a talih kuşu! Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir...

Trabzonspor bir yandan devre arasında kadrosunu takviye için sınırlarını zorlarken, diğer yandan da elindeki oyunculara teklif üzerine teklif geliyor. Yönetim her ne kadar genç yıldızlarını devre arasında satmayı kesinlikle düşünmese de farklı alternatifler devreye giriyor. Bordo-Mavililer’in Kucka ve Sosa transferinde ilişkilerini geliştirdiği Milan’ın Yusuf Yazıcı, bir başka İtalyan devi Roma’nın ise Abdülkadir Ömür için Karadeniz ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.

‘En iyisini bekleyeceğiz’

Yakın temaslara rağmen Trabzonspor kanadı devre arasında böyle bir alış-veriş düşünmüyor, ancak kapıları da kapatmıyor. Bordo-Mavililer’in, “En iyi teklifi duymak istiyoruz. Bu nedenle de aceleci davranmayacağız. Oyuncularımızın vereceği karar da bu noktada çok önemli olacak. Şimdi için değil ama sezon sonu için konuşabiliriz” mesajlarını verdiği öğrenildi.

Oyunculardan menajerlere...

Oyuncular da gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetimin verdiği, “Ortak karar vereceğiz. Asla sizin istemediğiniz bir gelişmeye biz de olumlu bakmayacağız” garantisiyle rahatlayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün menacerlerine de, “Kulübümüzden habersiz kesinlikle bir adım atmayalım. Burada her 2 tarafın da menfaatleri mutlaka masada ortak olsun” telkini yaptığı bildirildi. (Fanatik)

Everton Cenk Tosun transferini bu video ile duyurdu