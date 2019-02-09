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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
09.02.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a Sosa ve Novak müjdesi

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Trabzonspor'a Sosa ve Novak müjdesi

Trabzonspor'da yarın oynanacak olan kritik Galatasaray maçı öncesi müjdeli haberler geldi.

Ankaragücü maçında sakatlanan ve sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak, dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Oldukça istekli gözüken Novak'ın kendisi için yapılan özel krampon ile Galatasaray maçında forma giyebileceği belirtildi.

UĞURCAN DA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Beşiktaş maçında sakatlanan ve 54 gündür takımdan ayrı kalan Jose Sosa ise tamamen iyileşti ve dün idmanda oldukça iyi gözüktü. Sadece maç eksiği bulunan Sosa'nın Galatasaray maçının kadrosunda yer alacağı ancak maça 11'de başlama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Ankaragücü maçında sol arka adalesinde yırtık oluşan kaleci Uğurcan Çakır'ın durumu ise karşılaşma öncesi belli olacak. Genç kalecinin iğne ile oynaması da ihtimaller arasında...

YUSUF, GALATASARAY'I GÖRDÜ MÜ YAZIYOR!
Trabzonspor'un Galatasaray karşısında en büyük kozlarından birisi Yusuf Yazıcı olacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da güvendiği isimlerin başında gelen 22 yaşındaki yıldız da Galatasaray'ı affetmiyor. Bugüne kadar İstanbul ekibine karşı dört maçta forma giyen genç futbolcu, bu maçlarda 2 gol, 1 asistin altına imza attı ve tam 3 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

PEREİRA YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisi süren Pereira dünkü antrenmanı ziyaret etti. Antrenmana koltuk değnekleri ile gelen Portekizli sağ bek bir süre antrenmanı seyredip takım arkadaşlarına moral verdi.

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