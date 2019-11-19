'Trabzonspor'a seviniyorum, bu takım şampiyon olabilir'
Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Sparta’da forma giyen ümit milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu, Türkiye’deki futbolun üst seviyede olduğunu belirterek, “Türkiye ligine sıcak bakıyorum. Büyük takımlarda seviye yukarıda ama senelerin ne getireceğini bilemiyorum” dedi.
Yaz döneminde Trabzonspor’un resmi olarak talip olduğu ancak kulüplerin anlaşamaması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu, bordo-mavili takımla ilgili, “Bir Trabzonlu olarak Trabzonspor’un performansına seviniyorum. Ümit Milli Takım’dan arkadaşlar da var. İnşallah daha da iyi olurlar. Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum” dedi.
4 GOLÜ VAR
Halil İbrahim, sezonun ikinci yarısını bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekibi Brentford’da geçireceğini söyleyerek “Sezona iyi başladım. 4 gol attım ve 3 asist yaptım. Ligde ilk senem ve iyi olduğumu düşünüyorum. Daha iyi de olabilirim. Bunu göstermeliyim. İngiltere’de kendimi geliştirmeye bakacağım. İngiltere benim için iyi bir nokta” şeklinde görüş belirtti.
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