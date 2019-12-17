Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 26 puanla lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 12'inde ilk golü atan taraf oldu. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 6 müsabakalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 14 puan bıraktı.



Evinde 3 maç

Bordo-mavililer, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon temsilcisi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ünal Karaman'ın takımı, Galatasaray maçında ise 90. dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı karşılaşmadan son dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Denizlispor mücadelesinde ise 21. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 59. dakikada kalesini kapatamayınca skor 1-1'e geldi. Bordo-mavililer, 82. dakikada ise ağlarında bir gol daha gördü ve rakibine 2-1 yenildi.



Deplasmanda 3 maç

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 1-0 önde getiren bordo-mavililer, 40. dakikada yediği golle bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor müsabakasında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. Trabzon, 90+6’da Sörloth'un attığı golle İstanbul'dan 2-2 ile ayrıldı.

Trabzonspor’un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:



Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2

Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1

Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1

Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 2

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