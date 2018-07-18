Trabzonspor'a lisans müjdesi
Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulüp lisansını almak için engel kalmadığını açıkladı.
Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri süreden bu güne kadar kendi dönemlerinden kaynaklanmayan ve birikmiş olan 139 Milyon 740 bin TL’lik ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Doğan şu açıklamaları yaptı:
“Trabzonspor camiası ve kamuoyunun bildiği üzere son yıllarda yapılan futbolcu ve antrenör sözleşmeleri, ödenmeyen bonservis bedelleri, menajerlik ücretleri ve fesih anlaşmaları yüzünden kulübümüz ağır bir ekonomik tablonun içerisine girmiştir. Öyle ki; hem sportif hem de ekonomik olarak Türk futboluna örnek olması beklenen Kulübümüz, bu ağır tablo içerisinde, sonuçlanmış ve devam eden icra davaları, transfer yasakları ve hatta Spor Toto Süper Lig’de yarışmasını engelleyecek lisans sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır.
Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar; futbolcularımızın birikmiş alacakları için 64 milyon TL, bonservis ve kiralama anlaşması yapılmış spor kulüplerine 34 milyon TL, son beş yılda kulübümüzde forma giyen ancak ayrılmasına rağmen hala kulübümüzden alacaklı konumdaki futbolcular ve menajerlerine 23 milyon TL, yine birikmiş kredi-faiz ile vergi, sigorta ve piyasaya olan borçlarla birlikte 18 milyon 191 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
Bu anlamda; yaklaşık 100 gündür görevde bulunan Yönetim Kurulumuz, toplamda 139 milyon 740 bin 923 TL’lik ödeme yaparak, Kulübümüzün önündeki en büyük engellerden biri olan ‘Kulüp Lisansı’ başta olmak üzere ‘UEFA ve FIFA Dosyaları’, birçok icra dosyası ve ciddi cezai şartlar içeren borçları ortadan kaldırmıştır.
Unutulmamalıdır ki; Trabzonspor camiası el ele verdiğinde, omuz omuza durduğunda, üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Ekonomik olarak hep birlikte düzeltmeye çalıştığımız Kulübümüzün, sportif olarak da ilerleyen süreçte beklentileri karşılayacağını belirtmek isterim.”
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