Trabzonspor'a lisans müjdesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
18.07.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a lisans müjdesi

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Trabzonspor'a lisans müjdesi

Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulüp lisansını almak için engel kalmadığını açıkladı.

Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri süreden bu güne kadar kendi dönemlerinden kaynaklanmayan ve birikmiş olan 139 Milyon 740 bin TL’lik ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Doğan şu açıklamaları yaptı:

“Trabzonspor camiası ve kamuoyunun bildiği üzere son yıllarda yapılan futbolcu ve antrenör sözleşmeleri, ödenmeyen bonservis bedelleri, menajerlik ücretleri ve fesih anlaşmaları yüzünden kulübümüz ağır bir ekonomik tablonun içerisine girmiştir. Öyle ki; hem sportif hem de ekonomik olarak Türk futboluna örnek olması beklenen Kulübümüz, bu ağır tablo içerisinde, sonuçlanmış ve devam eden icra davaları, transfer yasakları ve hatta Spor Toto Süper Lig’de yarışmasını engelleyecek lisans sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır.

Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar; futbolcularımızın birikmiş alacakları için 64 milyon TL, bonservis ve kiralama anlaşması yapılmış spor kulüplerine 34 milyon TL, son beş yılda kulübümüzde forma giyen ancak ayrılmasına rağmen hala kulübümüzden alacaklı konumdaki futbolcular ve menajerlerine 23 milyon TL, yine birikmiş kredi-faiz ile vergi, sigorta ve piyasaya olan borçlarla birlikte 18 milyon 191 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Bu anlamda; yaklaşık 100 gündür görevde bulunan Yönetim Kurulumuz, toplamda 139 milyon 740 bin 923 TL’lik ödeme yaparak, Kulübümüzün önündeki en büyük engellerden biri olan ‘Kulüp Lisansı’ başta olmak üzere ‘UEFA ve FIFA Dosyaları’, birçok icra dosyası ve ciddi cezai şartlar içeren borçları ortadan kaldırmıştır.

Unutulmamalıdır ki; Trabzonspor camiası el ele verdiğinde, omuz omuza durduğunda, üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Ekonomik olarak hep birlikte düzeltmeye çalıştığımız Kulübümüzün, sportif olarak da ilerleyen süreçte beklentileri karşılayacağını belirtmek isterim.”

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