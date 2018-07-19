Trabzonspor'a Lisandro Lopez önerisi
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor’a, Abdülkadir transferinden piyango çıktı...
Benfica 18 yaşındaki yıldız için 15 milyon Euro (84 milyon TL) artı bir futbolcu önerdi. Bu oyuncunun da 28 yaşındaki savunmacı Lisandro Lopez olduğu öğrenildi.
Geçen sezonu İtalyan devi Inter’de kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcuyu, teknik direktör Ünal Karaman’ın da çok istediği öğrenildi. (Fanatik)
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