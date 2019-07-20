Trabzonspor'a Linz'de coşkulu karşılama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'a Linz'de coşkulu karşılama
GeriFutbol Trabzonspor'a Linz'de coşkulu karşılama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
20.07.2019 - 19:55, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a Linz'de coşkulu karşılama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'a Linz'de coşkulu karşılama

Trabzonspor, yeni sezon ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.

Trabzon'dan öğle saatlerinde özel uçakla havalanan bordo-mavili kafile, 3 saatlik yolculuğun ardından Avusturya'nın Linz kentine ulaştı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da bulunduğu kafile, Linz Havalimanı'nda Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen taraftarlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı.

Kafileye tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunun taraftarlar, futbolcular ile bolca fotoğraf çektirdiler.

Yusuf Yazıcı ilgi odağı

Taraftarlar, havalimanı çıkışında Fransa'nın Lille kulübüne transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı'ya en fazla ilgiyi gösterdi.

'Yusuf bizi bırakma, seviyoruz seni, şampiyonluk yaşamadan gitmek yok' şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundular. Yoğun ilgiyle karşılaşan Yusuf Yazıcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Pereira, kafileye katıldı

Bu arada takımdan ayrı olarak Linz Havalimanı'na ulaşan Joao Pereira ise otobüse son anda yetişti.

Havalimanına gelen ve hemen otobüse doğru hareketlenen Portekizli oyuncu, yetişemeyince bordo-mavili taraftarlar otobüsün önünü keserek durdurdu. Ardından Pereira takım otobüsüne binerek kamp kadrosuna dahil oldu.

Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla Avusturya kampına başlayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Trabzonspor'a Linz'de coşkulu karşılama
Türkiye’nin itirazları sonucu Almanya diskalifiye edildi
Ve başkan açıkladı! Josef de Souza...
Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız için kesenin ağzını açtı! 2 yıllık sözleşme...