Trabzonspor’a İstanbul’da coşkulu karşılama!
Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a geldi.
Trabzon’dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen Bordo-mavili kafileyi taraftarları karşıladı.
Meşale yakan ve sloganlar atan taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a atkı taktı. Ayrıca Trabzonspor futbolcusu Yusuf Yazıcı takım otobüsünden taraftara üçlü çektirdi.
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