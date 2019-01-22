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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.01.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a Halil Umut Meler damgası!

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Trabzonspor'a Halil Umut Meler damgası!

Halil Umut Meler, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 18 haftada en fazla Trabzonspor'un maçlarını yönetti. Toplamda 6 defa bordo-mavili takımın karşılaşmalarında görev alan Meler, bunların 4'ünde düdük çalarken, 1'er kez de VAR ve AVAR olarak hizmet verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı lider Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Bu maçta en çok konuşulan ise hakem Halil Umut Meler oldu. Özellikle bordo-mavili camianın büyük tepkisini alan Meler, daha önce de Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 5 defa Trabzon temsilcisinin müsabakalarına atandı. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibinin Meler yönetiminde kaybettiği tek maç da Başakşehir karşılaşması.

En kritik maçlarda Meler
Halil Umut Meler, Trabzonspor'un bu sezon oynadığı en kritik maçlara atan isim olu. 32 yaşındaki hakem, bordo-mavililerin M.Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı mücadelelerde hakem olarak görev alırken, Galatasaray müsabakasının ise Video Yardımcı Hakem Asistanı'ydı (AVAR).

Meler'in aynı zamanda bu sezon karşılaşmalarında en fazla düdük çaldığı takım da Trabzonspor. 4 kez bordo-mavili takımın maçlarına atanan tecrübeli hakem, söz konusu mücadelelerde 19 defa sarı kartına başvurdu. Bu kartların 10'unu Karadeniz temsilcisine karşı kullanan H.Umut Meler, 9 kez ise rakip için kartını çıkardı.

Halil Umut Meler'in bu sezon görev aldığı Trabzonspor maçları şöyle:

4. hafta Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (AVAR)
7. hafta Trabzonspor: 4 - Kasımpaşa: 2 (VAR)
8. hafta Akhisarspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Hakem)
13. hafta Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Hakem)
16. hafta Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Hakem)
18. hafta Trabzonspor: 2 - Medipol Başakşehir: 4 (Hakem)

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