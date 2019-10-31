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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.10.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a Edgar piyangosu

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Trabzonspor'a Edgar piyangosu

Edgar’ın Feyenoord takımında gösterdiği başarılı performans üzerine Hollanda kulübü, Trabzonspor’un kapısını çaldı.

Yusuz Yazıcı’yı Fransa’nın Lille kulübüne 16,5 milyon euro kerşılığında satan Trabzonspor, aynı takımın savunma oyuncusu Edgar’ı da bedelsiz olarak renkerine dahil etmişti. Ancak Trabzonpor kulübü, İvanildo ve Campi’yi transfer edince Edgar’ı Hollanda’nın Feyenoord kulübüne 1 yıllığına kiralamak zorunda kalmıştı.

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Geçen süreçte Edgar’ın Feyenoord takımında gösterdiği başarılı performans üzerine Hollanda kulübü, Trabzonspor’un kapısını çaldı ve Edgar’I bonservisi ile birlikte renklerine dahil etmek istediğini bildirdi.

Asist Analiz'in haberine göre; Hollanda kulübü Edgar için Trabzonspor kulübüne 4 milyon euro verebileceklerini bildirdi. Feyenoord kulübünün teklifini değerlendirmeye alan Trabzonspor yönetimi bu teklifi değerlendirmeye alabileceklerini ifade etti.

Trabzonspor kulübü Egdar’ı 4 milyon euro karşılığında Hollanda kulübüne verirse Yusuf Yazıcı’nın transferinden toplam 20 milyon 500 bin euro gibi rekor bir gelir etmiş olacak.

Trabzonspora Edgar piyangosu

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