Trabzonspor'a Burak ve Sosa'dan iyi haber
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu olacak. Mücadele öncesi sakatlardan Bordo Mavili teknik ekibi sevindiren haberler geldi.
BURAK YETİŞİYOR
Hafta içerisinde rahatsızlık geçiren ve iki idman kaçıran Burak Yılmaz’ın durumu iyiye gidiyor. Edinilen bilgiye göre yıldız oyuncu, zorlu deplasmanda sahada olabilecek. Burak’ın da hocasına, “Oynarım, iyiyim” mesajı verdiği öğrenildi.
SOSA OYNAYABİLİR
Adalesinde ağrı hisseden ve tedavisine vakit kaybetmeden başlanan Jose Sosa’nın Osmanlı maçında sahada olması için sağlık ekibi seferber olmuş durumda. Edinilen bilgiye göre Arjantinli yıldızın maç saatine kadar oynayabilecek duruma gelecek.
ONAZİ MÜMKÜN DEĞİL!
Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan erken çıkmak zorunda kalan Ogenyi Onazi’nin durumu kesinleşti. Başarılı orta saha oyuncusunun yapılan son tetkiklerinde en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
BATUHAN BELİRSİZ
Onazi’nin sakatlanması, Okay’ın cezalı duruma düşmesiyle gözler Batuhan Artarslan’a dönmüştü. Genç orta saha oyuncusunun da tedavisi tamamlanmış değil. Teknik direktör Rıza Çalımbay, sağlık ekibinden olumlu haber gelirse Batuhan’dan da faydalanabilecek.
DURİCA VE BERO HAZIR
Bordo-Mavililer’de teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sakatlıklarından ötürü son dönemde faydalanamadığı iki isim Durica ile Bero’dan gelen haber sevindirdi. Her iki oyuncunun da tedavilerinin tamamlandığı ve Başkent deplasmanında şans bulmaları halinde oynamaya hazır oldukları bildirildi.
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