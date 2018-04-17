Trabzonspor'a 3 şok birden!
Trabzonspor'da genç futbolcu Abdülkadir Ömür, Osmanlıspor mücadelesinde tansiyonu düştüğü gerekçesiyle 2. yarıya çıkamadı. 81. dakikada da Kucka sakatlanarak oyundan çıktı ve hasataneye götürüldü. Bir şok da mücadelenin son anlarında yaşandı. Tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak sakat sakat oyuna devam etmek zorunda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta kapanış mücadelesinde Osmanlıspor, Osmanlı Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaştı.
İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Bordo Mavili ekipte son dönemin formda ismi Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.
Mücadeleye 11'de başlayan genç yıldız adayı, tansiyonu düşünce 2. yarıya çıkamadı ve yerine oyuna giren isim oldu.
Kucka da sakatlandı
Trabzonspor bir sakatlık şoku ile daha sarsıldı. 81. dakikada başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kale de fire verdi
Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak, Osmanlıspor ile oynanan müthiş maçın son 6 dakikasını sakat sakat oynamak zorunda kaldı. Bitiş düdüğü ile Onur sahayaı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. (Fanatik)
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