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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.03.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a 2 şok birden! Antrenmanı tamamlayamadılar...

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Trabzonspor'a 2 şok birden! Antrenmanı tamamlayamadılar...

Bu sezon sakatlıklardan en çok çeken takım olan Trabzonspor'da şanssızlıklar sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan bordo mavililerde, Hugo Rodallega ve Majed Hosseini antrenmanı tamamlayamadı.

Trabzonspor, 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren, Onazi, Pereira, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Sosa katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde yarı sahada maç yaptı.

Hugo Rodallega ve Majed Hosseini antrenmanı tamamlayamadı

Bordo-mavililerin çalışmasında takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega ve savunma oyuncusu Majed Hosseini antrenmanı tamamlayamadı. İlk olarak omuzunda ağrı hisseden Hugo Rodallega, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerin ardından Ünal Karaman tarafından tedbir amaçlı olarak soyunma odasına gönderildi. Daha sonra ise sağ arka adalesinde spazm meydana gelen Hossein de bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonrası bu oyuncu da tedbir amaçlı olarak antrenmandan ayrıldı. İki oyuncunun yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadığı ve yarın takımla birlikte antrenmanda yer alabilecekleri belirtildi.

Trabzonspora 2 şok birden Antrenmanı tamamlayamadılar...

8 oyuncu tedavi görüyor

Trabzonspor'da Hugo Rodallega ve Majed Hosseini'in bugün gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlık yaşamalarının ardından bordo-mavili takımda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi 8 oyuncu tedavi görmeye başladı. Sezon başından beri sakat oyuncular nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Erzurumspor maçı öncesinde yaşanan sakatlıklar Teknik Direktör Ünal Karaman'ı düşündürüyor. Sağlık ekibi ise Onazi, Pereira ve Abdulkadir Ömür dışında Erzurumspor maçına yetişmesi muhtemel oyuncuların tedavilerini sürdürüyor. Cezalı olan Yusuf Yazıcı ise bu maçta forma giyemeyecek.

Abdulkadir Ömür bir süre antrenmanı izledi

Almanya'da tedavi gördükten sonra Trabzon'a dönen ve tedavisini sürdüren Abdulkadir Ömür de, bordo-mavililerin bugün yaptığı antrenmanı bir süre kenardan izledi. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Başkan Danışmanı Ali Kemal Denizci ile birlikte antrenmanı takip eden genç oyuncunun bir süre bu iki isimle sohbet ettiği görüldü.

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