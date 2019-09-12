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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.09.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Trabzonspor zorlu döneme sıkıntılı giriyor

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UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 22 günde 6 karşılaşmaya çıkacak bordo-mavililerde, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın art arda gelen sakatlıkları moralleri bozdu. Sturridge, Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi ise milli arada da takıma katılamadı.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 22 günlük sürede 6 önemli karşılaşmaya çıkacak bordo-mavililerde, sakatlıklar moralleri bozdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ve Yunanistan'ın AEK takımlarını eleyerek gruplara kalma başarısı gösteren Süper Lig'de de Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen bordo-mavililere, beklediğinin aksine milli ara yaramadı.

Sezon başında yoğun bir maç trafiğine giren ve milli arada dinlenerek sakat oyuncuların dönmesinin beklendiği Karadeniz ekibinde, bu dönemde art arda sakatlıklar geldi.

Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür'de menisküs yırtığı, Caleb Ekuban'ın da ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine bu oyuncuların ameliyatlarına karar verildi.

Yusuf Sarı'nın 4-6 hafta, Caleb Ekuban 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı, Abdülkadir Ömür'ün de ilk yarıyı kapatabileceği belirtiliyor.

Werder Bremen Abdulkadir Parmakın peşinde
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Sturridge, Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de yok

Trabzonspor'a yeni transferlerden antrenman eksiği bulunan İngiliz golcü Daniel Sturridge, uzun süreli sakatlığı bulunan Nijeryalı Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de milli arada takıma katılamadı.

Sturridge ve Onazi, dünkü antrenmanda pas çalışmasının ardından Kamil Ahmet Çörekçi ile yan sahada bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Ekuban ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernandes'in sakatlığının ise ilk kontrollere göre ciddi görülmediği ancak son durumuna bakılacağı da belirtildi.

6 zorlu karşılaşma

Trabzonspor, 22 günlük sürede ligde 4, UEFA Avrupa Lig'inde de 2 olmak üzere toplam 6 önemli karşılaşmaya çıkacak. Bordo-mavililer, ilk olarak 15 Eylül'de sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştıktan sonra 19 Eylül'de deplasmanda UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak.

Sivasspor deplasmanına 23 Eylül'de çıkacak bordo-mavililer, daha sonra 29 Eylül'de sahasında Beşiktaş, 3 Ekim'de de İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, 6 Ekim'de ise komşu kentin takımı olan Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelerek bir diğer milli araya girecek.

Trabzonspor zorlu döneme sıkıntılı giriyor

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