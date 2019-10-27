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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.10.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Trabzonspor zirve için sahaya çıkıyor

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Trabzonspor zirve için sahaya çıkıyor

Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak olan Trabzonspor, lider Alanyaspor’un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak istiyor.

Ligde oynadığı son üç maçından da galip ayrılarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir’le karşılaşacak.

Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürmeyi, hem de lider Alanyaspor ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olmayı hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi’nin sakatlıkları devam ediyor. Tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak’ın durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Sakatlıkları nedeniyle Krasnodar maçında forma giyemeyen Mikel ile Sturridge’nin ise kadroda yer alabileceği öğrenildi.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadıkları Krasnodar maçının 11’inden farklı olarak Başakşehir karşısında 4 değişikliğe giderek savunmada Fernandes ile Campi’nin yerine Hüseyin ile Hosseini’ye, orta sahada Abdulkadir Parmak’ın yerine Mikel’e, hücum hattında ise Yusuf’un yerine Sturridge’ye forma vermesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR İLE 23’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23’üncü kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir’in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

MUHTEMEL 11’İ

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi (Abdulkadir Parmak belirsiz) CEZALI: Yok

Trabzonspor zirve için sahaya çıkıyor

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