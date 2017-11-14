Trabzonspor yönetimini şok etti! 12 milyon Euro...

Rıza Çalımbay stoper için raporu verdi. Trabzonspor çalışmaları yaptı. Ama ağzı yandı. Çünkü Çalımbay, Ajax’ta sözleşmesi sezon bitecek olan Nick Viergever’i devre arasında uygun bir şekilde alabileceklerini rapor etti.

Yönetimde sol ayaklı olan ve sol bekte de oynayabilen Viergever için araştırmasını yaptı. İzlettirdi. Oyuncuyu da beğendi. Ajax’tan fiyat da istendi. Fakat sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için istenen 12 milyon Euro’luk rakam yönetimi şok etti. 28 yaşındaki oyuncu için Ajax’ın Premier Lig’den teklif beklediği bu yüzden uzlaşmaz bir tavır sergilediği belirtildi. (Fotospor)