Trabzonspor yönetiminden Bakan Bakı ziyaret
Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Olağansütü Genel Kurulda başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakı ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Osman Aşkın Bakın makamında gerçekleşen kabulde, Trabzonspor yönetimi tam kadro hazır bulundu. Bakan Osman Aşkın Bak, Ağaoğlu ve yeni yönetim kuruluna başarılar dilerken, Ahmet Ağaoğlu Bakan Baka üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti. Ankarada gerçekleşen ziyarette Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da hazır bulundu.
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