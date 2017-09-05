Trabzonspor yönetimi Aykut Demir'e ihtar çekti

Bordo mavili takımda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Aykut Demir’in Başkan Muharrem Usta’nın ‘Gel görüşelim’ çağrılarına yanıt vermediği belirtildi. Trabzonspor yönetiminin takımdan ayrı olarak çalışma programı hazırlattığı 28 yaşındaki savunma oyuncusunun antrenman programına da uymadığı kaydedildi.

PARA CEZASI GÜNDEMDE

Aykut Demir’de yüzde 13 yağlanma oranı tespit edildiği, antrenman programlarına da uymadığı gerekçesiyle yönetimin noter kanalıyla deneyimli savunma oyuncusuna ihtar çektiği ve para cezasının da gündemde olduğu ifade edildi. Trabzonspor’dan yıllık 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret alan Aykut Demir’in, bordo mavili kulüp ile 30 Haziran 2018’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Trabzonspor’un ligin 4’üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 10 Eylül 2017 Pazar günü saat 17.00’de Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

"Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL."

IBANEZ YOL AYRIMINDA

Trabzonspor’da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Luis Ibanez’in transfer görüşmelerini sürdürdüğü, temas halinde olduğu bir kulüple anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki sol bekin bordo mavili yönetime zorluk çıkarmadan oynayabileceği bir kulübe gideceğini ilettiği öğrenildi.