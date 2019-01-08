Trabzonspor yöneticilerinden Vali Ustaoğlu'na ziyaret
Vali İsmail Ustaoğlu, makamında kabul ettiği kulüp Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.
Mehmet Yiğit Alp, kulübe verdiği destek dolayısıyla Ustaoğlu'na teşekkür ederek, adının yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti.
Vali Ustaoğlu da ziyaret anısına Alp'e ay-yıldız armalı plaket verdi.
Asbaşkan Alp, daha sonra beraberindekilerle Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'e ziyarette bulundu. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, Çevik'e bordo-mavili forma armağan etti.
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