Trabzonspor, yenilerden faydalanamadı

Bu 7 oyuncu arasında sadece Burak Yılmaz 10 maçın üzerinde ilk 11'de görev alan isim olurken, Volkan Şen ve Kamil Ahmet Çörekçi ise ligde 17 haftalık bölümde ilk 11'de forma giyemedi.

Trabzonspor’a sezon başında transfer edilen 7 oyuncu arasında en istikrarlı ve skora en çok katkı sağlayan isim Burak Yılmaz oldu. Ligin ilk 17 haftasında Burak Yılmaz 14 maçta 14 kez ilk 11’de görev alırken, onu 11 maçın 9’una ilk 11’de başlayan Juraj Kucka takip etti. Jose Sosa ligde 9 maçta 6 kez ilk 11’de, Tomas Hubocan 8 maçta 6 kez ve Theo Bongonda 3 maçta 2 kez ilk 11’de forma şansı bulabildi. Ligde ilk 11’de forma giyemeyen Volkan şen 3 lig maçında süre aldı, Kamil Ahmet Çörekçi ise ligin ilk yarısında forma şansı bulamadı. Bordo-mavililerde 1’inci transfer ve tescil döneminde kadroya dahil edilen 7 futbolcu arasında ligde 10 maçında üzerinde ilk 11'de görev alan tek isim Burak oldu.

SOSA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında büyük beklentilerle satın alma opsiyonlu kiralık olarak AC Milan Kulübü'nden Trabzonspor’a transfer edilen Jose Sosa, ligin ilk yarısındaki performansı ile camiada hayal kırıklığı yarattı. 32 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig’de 9 maçta 591 dakika süre alırken, bu zaman diliminde sadece 1 asistlik performans sergileyebildi. 11 lig maçında 864 dakika süre alarak sezon başında transfer edilen yabancı oyuncular arasında en istikrarlısı olan Juraj Kucka ise, 2’şer gol ve asistle de yeniler arasında skora en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer aldı.

BURAK PARASINI ÇIKARIYOR

Trabzonspor ile sezon başında yıllık 3 milyon 550 bin Euro’ya anlaşan ve yarım sezon için yaklaşık 8 milyon lira kazanan Burak Yılmaz ise attığı gollerle parasını çıkarıyor. Ligin ilk yarısını 14 golle tamamlayan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, takımının ve ligin en golcü isimlerinin başında yer alarak, bordo-mavili kulübün kazandığı puanlara da önemli katkı sağladı.

21 MİLYONA 6 GOL 3 ASİST

Sezon başında Trabzonspor’un kadrosunda katılan 7 oyuncu arasında Burak Yılmaz dışındakiler ise skora fazla katkı sağlayamadı. Yarım sezon için 1 milyon 620 bin Euro kazanan Sosa ligde 1 asist, 1 milyon 125 bin Euro kazanan Kucka ligde 2’şer gol ve asist, 450 bin Euro kazanan Bongonda ile 425 bin Euro kazanan Volkan, kupada 2’şer gollük performans sergiledi, Hubocan ile Kamil Ahmet ise skora katkı sağlayamadı. Bordo-mavililer, toplamda skora 6 gol ve 3 asistle katkı sağlayan bu 6 oyuncu için yapılan sözleşmeler gereği kasasından yarım sezonluk yaklaşık 21 milyon lira ödeme yapacak.

TRANSFERDE YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Bu arada Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için yol haritasını belirledi. Bordo-mavili yönetimin teknik direktör Rıza Çalımbay ile son bir görüşme yaparak 2 ya da 3 takviyenin yapılması konusunda mutabık kaldığı, ayrıca mevcut kadrodan da 3-4 oyuncu ile yolların ayrılacağı belirtildi. Sol bek, stoper ve bir de kanat oyuncusu transfer etmeyi planlayan yönetimin, transfer çalışmalarına hız vereceği kaydedildi.