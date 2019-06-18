Trabzonspor, yeni transferini KAP'A bildirdi!
20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Trabzonspor, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur."
Trabzonspor'dan son yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı'nın kulübümüze transferi konusunda Marsilya Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüz, Yusuf Sarı ile üç yıllık sözleşme imzalamıştır."
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