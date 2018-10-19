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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
19.10.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

Trabzonspor, yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

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Trabzonspor, yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor Kulübü, dijital ödeme sistemi Papara Card ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, Papara Card Genel Müdürü İlker Diker, Trabzonsporlu futbolculardan Hasan Batuhan, Zargo Toure, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra bazı yöneticiler katıldı.

HACISALİHOĞLU: "TRABZONSPOR'A VE KULLANICILARINA FAYDA SAĞLAYACAK"

Burada konuşan bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor yine bir ilki başardığını belirterek, "Bunda emeği geçen kulüp personeli arkadaşlarımız var, hepsine teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Trabzonspor için bu ilk hadise çok başarılı olacak. Yeni değişen seyirci ve taraftar profiliyle yaş oranının 15 ile 21 arasına isabet etmesi, çoğunluk olarak bu oranda taraftar olması bu kartın kullanımındaki kolaylıkla Trabzonspor'a ve kullanıcına büyük fayda sağlayacaktır. 18 yaşından genç arkadaşlarımızın başka bankalardan kart almaları mümkün değil. Bu kartın özelliğiyle böyle bir imkan var. Trabzonspor yine bir ilki sağlıyor. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"SPONSORLUKLARLA EKONOMİYİ DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Hayrettin Hacısalihoğlu, sponsorlukların ekonomik sorunları çözümlemek için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, "Son 15 yılın futboldaki en önemli hadisesi sportif futboldan endüstriyel futbola geçilmesidir. Bunun da vazgeçilmezi sponsorlukları kulüp bünyesinde toparlamak, bunların gelirleriyle kulübü büyük ölçüde dönüştürmek, ekonomisine yardımcı olmak. Bu anlamda Papara Card da yeni bünyemizde birlikte çalışacağımız bir hadise. Başka birçok sponsorluklarla birlikte kulübün ekonomisini düzeltmeye çalışacağız. Genel sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bunları çözümlemek için bu yol vazgeçilmez bir hadise. Bunun gibi forma, araç, giyim gibi çeşitli kurumlarla sponsorluk ilişkilerini geliştireceğiz" diye konuştu.

İLKER DİKER: "TÜRKİYE'DE İLK"

Papara Card Genel Müdürü İlker Diker ise yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle Trabzon'un heyecanlı taraftarına Papara'nın genç ve dinamik enerjisinin olumlu yansıyacağına inanıyor ve her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. TS Papara Card harcamalarından elde edilen gelirlerin tamamı Trabzonspor'a gelir olarak aktarılacak. Bu Türkiye'de bir futbol kulübünün taraftarına ilk kez sunduğu bir hizmettir. Şirketimiz ve Trabzonspor Kulübü'nün 31 Aralık'a kadar enflasyonla mücadele kapsamında aldığı bir karar var. Satın alınan bu kartlar 31 Aralık'a kadar kart bedelleri sahiplerine iade edilecek. Kart ücretleri hiçbir şekilde sahiplerine yansıtılmayacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Trabzonsporlu futbolculardan Hasan Batuhan, Zargo Toure, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür üzerinde Papara yazılı 61 numaralı kulübün yeni sezon formasını imzalayarak İlker Diker'e hediye etti. Daha sonra hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından imza töreni sona erdi.

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