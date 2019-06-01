Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı
Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
Bordo mavililer yeni sezon formalarını sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile tanıttı.
Paylaşımda "Bu forma üstümüzde oldukça sevdiklerimize sırt çevirmeyiz biz! Yepyeni formalarımızla, Bordo-Mavi armamızla yine #YanYana. Parçalı ve koyu bordo formamız tüm TS Club’larda ve online mağazada satışta.
Gri formamız da çok yakında!" ifadelerine yer verildi.
İşte Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği parçalı ve koyu bordo formaları:
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