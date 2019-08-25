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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.08.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı Süper Lig'de puan sıralamasını yeniden biçimlendirecek. Daha önce evinde 2 kez karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 4-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden Trabzonspor, evindeki seriyi devam ettirebilmek için sahada olacak. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Mücadele, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Ünal Karaman ve Sergen Yalçın'ın galibiyete yönelik çıkaracağı kadro, üç puan için büyük bir savaş verecek. Peki, Süper Lig'de Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Koray Gençerler'in mücadele edeceği karşılaşmada, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstlenecek. 

TRABZON'UN YENİ TRANSFERİ KENTE GELDİ

Trabzonspor'un 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon'a geldi.

THY'ye ait uçakla İstanbul'dan kente gelen Sturridge, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven, diğer ilgililer ve çok sayıda taraftar tarafından büyük bir coşku ve tezahüratla karşılandı.

Taraftarlar tarafından boyununa Trabzonspor atkısı takılan Sturridge, beraberindeki kız arkadaşıyla kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.

Sturridge'nin birkaç gün içerisinde düzenlenecek tören ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, taraftarların yoğun ilgisi dolayısıyla futbolcunun havalimanı çıkışında güvenlik görevlileri de yoğun önlem aldı.

YENİ MALATYASPOR PUANLA DÖNMEK İSTİYOR

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçından puanla dönmek istiyor.

Sarı-siyahlı ekibin sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını aktaran Ravcı, "Lige iyi başlamanın moraliyle Trabzon'a gideceğiz. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimizin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Takım olarak, düşüncelerimizi ve amacımızı sahada pratiğe dökersek iyi bir sonuçla döneriz. Oyuncu kalitemiz ve takım ruhumuz, bunu başarabilecek seviyede. Puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Medipol Başakşehir maçında ortaya konan mücadele, azim ve kazanma arzusunun tekrarı bu maçta bize puan veya puanlar kazandıracak." diye konuştu.

 

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