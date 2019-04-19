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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.04.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet hedefliyor

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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçını kaybetmeyen ve yarın sahasında sıralamada en yakın takipçisi olan Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem takipçileriyle puan farkını artırmak, hem de üst sıralar için umudunu sürdürmek istiyor.

Ligde yakaladığı 6 maçlık puan serisiyle rakipleriyle puan farkını açarak 4'üncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Trabzonspor, yarın sahasında en yakın takipçisi Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılarak rakipleriyle puan farkını açmayı aynı zamanda üst sıralarda kendine yer edinme noktasında iddiasını sonraki haftalara taşımayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

2 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor'da Onazi ile Kamil Ahmet'in bu maç öncesi sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Bursaspor maçının 11'inden farklı olarak iki değişiklik yapacağı öğrenildi. Karaman'ın sol bekte Ibanez'in yerine sakatlığının ardından takıma geri dönen Novak'a, sağ kanatta ise Olcay'ın yerine Abdülkadir Ömür'e görev vermesi bekleniyor.

Nwakaeme canlı yayında Oguya Trabzonsporu anlattı
Nwakaeme canlı yayında Ogu'ya Trabzonspor'u anlattı!

MALATYASPOR İLE 4'ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 3 lig karşılaşmasında Trabzonspor'un 1, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 4 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 5-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR'UN MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Trabzonspor'un Evkur Yeni Malatyaspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Abdulkadir Parmak- Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme- Ekuban

SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarıTrabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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